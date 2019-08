अटकेमागे भाजपचाच हात; कार्ती चिदंबरम यांचा आरोप

नवी दिल्ली : पी. चिदंबरम यांच्या अटकेपाठीमागे भाजपचाच हात असल्याचा आरोप त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांनी केला आहे. माझीही अशा प्रकारे अनेकवेळा चौकशी करण्यात आली असून हे कोणी डोनाल्ड ट्रम्प वगैरे करत नसून भाजप करत असल्याचे कार्ती यांनी म्हटले. आम्ही न्यायालयीन लढाई लढू असेही यावेळी कार्ती यांनी सांगितले.

परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने सीबीआयचे मुख्य संचालक चिदंबरम यांच्या निवासस्थानी पोहोचले आहेत. तसेच, पोलिसांनी चिदंबरम यांच्या घराचा संपूर्ण परिसर सील करण्यास सुरुवात केली आहे.



Karti Chidambaram on being asked 'who is doing all this?', in Chennai: Yes, of course, all of this is being done by BJP. Who else? You think Donald Trump? No. #PChidambaram pic.twitter.com/vWb72ymyJT

— ANI (@ANI) August 21, 2019