हैदराबाद : तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळं इथं प्रचारानंही वेग घेतला आहे. यापार्श्वभूमीवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे खासदार के प्रभाकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला आहे. काही अज्ञात लोकांनी त्यांना चाकून भोसकल्याचं वृत्त आहे. (KCR party BRS MP K Prabhakar stabbed during poll campaign in Telangana say cops)

दोघांवर चाकू हल्ला

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, बीआरएसचे के प्रभाकर रेड्डी यांच्यावर चाकू हल्ला झाल्याचं स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं आहे. सोमवारी सिद्दीपेठ जिल्ह्यात ही घटना घडली. कोठा प्रभाकर रेड्डी आणि डुब्बक विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार या दोघांवरही चाकू हल्ला झाला आहे. रेड्डी हे मेडाक लोकसभा मतदारसंघातील खासदार आहेत. (Latest Marathi News)

या हल्ल्यामुळं दोघांच्या पोटावर गंभीर जखमा झाल्या आहेत, त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. पण दोघांचीही प्रकृती ठीक असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.