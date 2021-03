मुलींनी राहुल गांधींपासून दूर रहावं; माजी खासदाराचं वादग्रस्त वक्तव्य

तिरुवनंतपुरम- केरळमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. राजकीय पक्ष सभा-रॅली काढून जोरदार प्रचार करत आहेत. शिवाय विरोधकांवर चिखलफेकही करत आहेत. केरळमधील एका माजी खासदाराने एका भाषणात बोलताना वादग्रस्त वक्तव्य केलंय. इडुक्कीचे माजी खासदार जॉयस जॉर्ज यांनी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करताना म्हटलंय की, 'राहुल गांधींपासून मुलींनी दूर राहायला हवं. कारण त्यांचं अजून लग्न झालेलं नाही'. माजी खासदाराचे हे वक्तव्य राज्य सरकारमधील मंत्री आणि सीपीएम नेता एमएम मणि यांचा निवडणूक प्रचार करताना आलं आहे. जॉयस जॉर्ज म्हणाले की, 'राहुल गांधी अविवाहित आहेत. ते चर्चा करण्यासाठी फक्त मुलींच्या कॉलेजमध्ये जातात. तरुण मुलींनी राहुल गांधींना घाबरायला हवं. ते अडचणीत आणू शकतात.' जॉर्ज यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. जॉर्ज यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली आहे.

माजी खासदार जॉयस जॉर्ज यांनी हे वक्तव्य करत असताना राज्य सरकारचे उर्जा मंत्री मणि व्यासपीठावर बसले होते. या वक्तव्यावर मणि हसताना दिसते. जॉयस जॉर्ज यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर काँग्रेसकडून प्रतिक्रिया आली आहे. निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. २०१४ मध्ये अपक्ष म्हणून लढताना जॉर्ज यांनी निवडणूक जिंकली होती. पण, २०१९ मध्ये त्यांना काँग्रेस उमेदवाराने इडुक्की मतदारसंघातून हरवलं होतं.

We condemn this misogynistic comment by Joyce George.

It’s clear @cpimspeak is feeling the heat of losing elections https://t.co/IZWlV4j0xQ

— Congress Kerala (@INCKerala) March 30, 2021