काँग्रेसची 'खुशबू' आता भाजपच्या कमळाला

नवी दिल्ली- फिल्मी दुनियेतून राजकारणात सक्रिय झालेल्या अभिनेत्री खुशबू सूंदर यांनी सोमवारी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. त्यानंतर काही तासातच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. खुशबू या 2014 मध्ये काँग्रेसमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. 2018 मध्ये तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने त्यांना स्टार प्रचारकाचे स्थान दिले होते. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेसचा धडाक्यात प्रचार केला होता.

Delhi: Khushboo Sundar joins Bharatiya Janata Party (BJP).

She had resigned from Congress earlier today. pic.twitter.com/Q6VBlFD6tM