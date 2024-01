Kirti Chakra : अंशुमन, दीपेंद्रसह सहा जणांना कीर्तीचक्र

Kirti Chakra to six army officers on republic day indian army Sakal

सकाळ वृत्तसेवा नवी दिल्ली : यंदा सहा जणांना कीर्तीचक्र जाहीर झाले असून त्यापैकी तिघांना तो मरणोत्तर जाहीर झाला आहे. कॅप्टन अंशुमन सिंह (पंजाब रेजिमेंट, २६ वी बटालियन), हवालदार अब्दुल माजिद (पॅराशूट रेजिमेंट, ९वी बटालियन) आणि शिपाई पवनकुमार (राष्ट्रीय रायफल्स, ५५ वी बटालियन) यांना मरणोत्तर कीर्तीचक्र जाहीर झाला आहे. तसेच मेजर दिग्विजयसिंह रावत ( पॅराशूट रेजिमेंट, २१ वी बटालियन, विशेष दल), मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनेत ( शीख रेजिमेंटमधील चौथी बटालियन), हवालदार पवनकुमार यादव (महार रेजिमेंट २१ वी बटालियन) यांना कीर्तीचक्र जाहीर झाला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारांची घोषणा केली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या यादीनुसार पोलिस, अग्निशमन दल, होमगार्ड, नागरी संरक्षण आदींमधील एकूण १,१३२ कर्मचाऱ्यांना शौर्य किंवा सेवा पुरस्कारांनी प्रजासत्ताक दिनी सन्मानित केले जाईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हे पुरस्कार मंजूर केले. १६ जणांना शौर्यचक्र जाहीर झाले आहे. त्यातील दोघांना तो मरणोत्तर दिला जाईल. देशात शांतता काळात दिला जाणारा कीर्ती चक्र हा अशोक चक्रानंतरचा दुसऱ्या तर शौर्य चक्र तिसऱ्या क्रमांकाचा शौर्य पुरस्कार आहे. कीर्तिचक्र व शौर्यचक्र पुरस्कारांव्यतिरिक्त ५३ सेना पदक(सात मरणोत्तर), एक नौसेना पदक आणि चार वायूसेना पदकांची घोषणाही करण्यात आली. शौर्यचक्र पुरस्कारार्थी मेजर मेनिओ फ्रान्सिस (पॅराशूट रेजिमेंट, २१ वी बटालियन)

मेजर अमनदीप जाखर (शीख रेजिमेंट, ४ थी बटालियन)

नाईक सुभेदार बारिया संजय कुमार भामरसिंह (महार रेजिमेंट)

हवालदार संजयकुमार (आसाम रायफल्स) पुरुषोत्तम कुमार (आसाम रायफल्स)

ले. विमल रंजन बेहरा (नौदल)

विंग कमांडर शैलेश सिंह(वैमानिक-नौदल)

फ्लाईट ले. हृषिकेश जयन करुथेदथ (वैमानिक)

विभोर कुमारसिंह (असिस्टंट कमांडंट सीआरपीएफ)

मोहन लाल, अमित रैना, फरोज अहमद दार, वरुण सिंह (सर्व जम्मू आणि काश्मीर पोलिस)

कॅप्टन एम.व्ही. प्रांजल, अलोक राव (राष्ट्रीय रायफल्स, ६३ वी बटालियन-मरणोत्तर)

इतर पुरस्कार परमविशिष्ट सेवा पदक : ३१

विशिष्ट सेवा पदक : १३०

उत्तम युद्ध सेवा पदक : ४

युद्ध सेवा पदक : १०

अतिविशिष्ट सेवा पदके ५९

शौर्य पुरस्कार व राज्ये

जम्मू आणि काश्मीर ७२

महाराष्ट्र १८

छत्तीसगड २६

झारखंड २३

ओडिशा १५

दिल्ली ८