तुमचं पॅनकार्ड आधारशी लिंक आहे? तपासा असं...

नवी दिल्ली : सध्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्डची गरज भासते. आधारकार्ड पॅनकार्डशी जोडण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी 31 डिसेंबर ही मुदत होती. त्यावरुन 31 मार्च अंतिम मुदत करण्यात आली आहे. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पॅनकार्ड आधारशी लिंक केले नाही तर पॅनकार्ड अवैध ठरणार आहे. त्यानंतर पॅनकार्डविना टॅक्स रिटर्न भरु शकणार नाहीत, अशी माहिती प्राप्तिकर विभागाकडून देण्यात आली आहे. पॅनकार्ड आधारकार्डशी लिंक करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. लिंक न केल्यास होणार कारवाई जर आधारकार्ड पॅनशी लिंक केलं नाही तर भविष्यात तुमचे पॅनकार्ड निष्क्रिय करण्यात येईल. याशिवाय आयकर विभागाकडून कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. असे पाहा आधार पॅनशी लिंक आहे की नाही - जर का तुम्ही तुमचं पॅनकार्ड आधारशी लिंक केलं असेल तर ते चेक करण्याचा सरळ सोपा उपाय उपलब्ध आहे. त्यासाठी प्राप्तिकर विभागाच्या वेबसाईटवर जा. त्यानंतर Link Aadhar यावर क्लिक करा. त्यानंतर उघडलेल्या पेजवर तुम्हाला एक लिंक दिसेल, त्यावर क्लिक करा. पुढे तुम्हाला तुमचा आधार क्रमांक आणि पॅन क्रमाक द्यावा लागेल. त्यानंतर दिलेल्या सूचना पाळल्यानंतर लिंक झाले आहे की नाही याची माहिती मिळणार आहे.

