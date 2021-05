ओली पुन्हा नेपाळच्या पंतप्रधानपदी विराजमान

काठमांडू : दोनच दिवसांपूर्वी नेपाळच्या राजकारणात भूंकप घडवून आणणाऱ्या बहुमत चाचणीत अपयशी ठरलेले पंतप्रधान केपी शर्मा ओली हे पु्न्हा एकदा नेपाळच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. मोठ्या चढाओढीनंतरही विरोधी पक्षाला नवं सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत मिळवता आलं नाही. त्यामुळे नेपाळच्या राष्ट्रीय राजकारणात मोठा भूकंप होऊनही कुठलंही नुकसान झालेलं नाही. (Kp Sharma Oli Becomes Pm Of Nepal After Opposition Parties Fail To Gain Majority)

हेही वाचा: "वैज्ञानिकदृष्ट्या चांगला निर्णय", लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवल्याचं पूनावालांकडून स्वागत

ओली सोमवारी संसदेत बहुमत सिद्ध करु शकले नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रपतींकडून गुरुवारी रात्रीपर्यंत सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, नेपाळचे राजकीय पक्षांमध्ये आपल्यातील अंतर्गत गटबाजीमुळे याप्रकरणी एकमत होऊ शकलं नाही. त्यामुळे ओली पुन्हा एकदा नेपाळच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.

हेही वाचा: "देशात लसींचा तुटवडा आहे मग आम्ही फाशी घ्यावी का?"; केंद्रीय मंत्री भडकले

यापूर्वी सोमवारी झालेल्या बहुमत चाचणीत एकूण २३२ सदस्यांनी मतदान केलं होतं. यांपैकी १५ सदस्य तटस्थ राहिले होते. यावेळी ओलींना २७५ सदस्यांच्या कनिष्ठ सभागृहात विश्वासमत जिंकण्यासाठी १३६ मतांची गरज होती. कारण यावेळी ४ सदस्य निलंबित होते. पण त्यांना केवळ ९३ मतंच मिळाली होती. त्यामुळे ते बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले होते. त्यामुळे संविधानातील तरतुदीनुसार त्यांचं पंतप्रधानपद गेलं होतं.

हेही वाचा: Corona Vaccine: भारतात तयार होतेय अधिक कार्यक्षम लस; IISCचं संशोधन सुरु

यानंतर विरोधीपक्षांनी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांच्याकडे नवं सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी केली होती. भंडारी यांनी सर्व पक्षांकडून बहुमताचं सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यास सांगितलं होतं. तसेच पंतप्रधानपदासाठीचं नाव गुरुवारी रात्री ९ वाजेपर्यंत देण्यास सांगितलं होतं.