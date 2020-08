दहशतवाद्याकडून स्फोटके जप्त

नवी दिल्ली, लखनौ - दिल्लीतून अटक करण्यात आलेला इसिसचा दहशतवादी मुस्तकीम खान ऊर्फ अबू युसूफच्या उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर येथील घरातून मोठ्या प्रमाणावर स्फोटके आणि इसिसचा झेंडा जप्त करण्यात आला आहे. अबू युसूफला काल अटक करण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने आज त्याला त्याच्या गावी नेण्यात आहे. त्याच्या घरातून स्फोटके असलेले एक जॅकेट, स्फोटके असलेला चामड्याचा एक पट्टा, चार पिशव्यांमध्ये आठ ते नऊ किलो स्फोटके, बॉलबेअरिंगची काही पाकिटे सापडली आहेत. तसेच बॉम्ब तयार करण्याचे साहित्यही सापडले. जॅकेटमध्ये स्फोटकांची तीन पाकिटे होती. प्रत्येक पाकिटाला बॉलबेअरिंग गुंडाळण्यात आले होते व काही वायर त्यातून बाहेर काढण्यात आल्याचेही आढळले. त्याशिवाय लिथियमच्या तीन बॅटऱ्याही सापडल्या, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील एका सायकल दुकानदाराचीही चौकशी झाली. अबूची पत्नी आयेशा, आणि वडील काफील अहमद यांचीही चौकशी करण्यात आली आहे.‘कोणत्याही गैरकृत्यात सहभागी होऊ नकोस असे मी त्याला सांगितले होते, पण त्याने ऐकले नाही,’ असे आयेशाने सांगितले. राम मंदिराचा बदला?

अयोध्येत बांधण्यात येत असलेल्या राम मंदिराचा बदला घेण्यासाठी म्हणून अबू युसूफने दिल्लीत दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचल्याची माहिती अबूच्या चौकशीतून पुढे आली आहे. अबू युसूफकडून जप्त करण्यात आलेले दोन आईडी वर्दळीच्या ठिकाणी पेरण्याची त्याची योजना होती. पण त्यानंतर त्याला त्याच्या हॅण्डलर्सकडून आत्मघातकी हल्ला करण्याचे निर्देश मिळाले, असे दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाचे उपायुक्त प्रमोद कुशवाह यांनी सांगितले.

