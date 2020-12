Corona Updates: मागील 11 दिवसांपासून प्रतिदिन कोरोना रुग्णवाढ 50 हजारांच्या आत

नवी दिल्ली: भारतात कोरोनाची रुग्णवाढ मागील काही दिवसांपासून कमी होत असल्याचे दिसत आहे. कारण 21 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबरपर्यंतची प्रतिदिन कोरोना रुग्णवाढ पाहिली तर ती 50 हजारांच्या आत आहे. तसेच या 11 दिवसांतील चाचण्यांची संख्या पाहिली तर फक्त 3 वेळा प्रतिदिन 10 लाखांच्या आत चाचण्या झाल्या आहेत, तर इतर 8 दिवशी 10 लाखांपेक्षा जास्त कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत.

सुरुवातीला 21 नोव्हेंबरला देशात कोरोनाच्या 46 हजार 232 रुग्णांचं निदान झालं होतं, त्यानंतर हा आकडा कमी होत 24 नोव्हेंबरला 37 हजार 975 झाला होता. तर या 11 दिवसांत 1 डिसेंबरला सर्वात कमी म्हणजे 31 हजार 118 नवीन कोरोना रुग्ण आढळले असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry of Health & Family Welfare) दिली आहे.

Daily new cases remain below 50,000 as a million tests conducted daily: Ministry of Health & Family Welfare #COVID19 pic.twitter.com/dgF92gl0hL

मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 36 हजार 604 रुग्ण आढळले असून 501 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे देशाती एकूण बाधितांचा आकडा 94 लाख 99 हजार 414 झाला आहे तर मृत्यूंचा आकडा 1 लाख 38 हजार 122 झाला आहे.

With 36,604 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 94,99,414

With 501 new deaths, toll mounts to 1,38,122. Total active cases at 4,28,644

Total discharged cases at 89,32,647 with 43,062 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/b1kdAsuFzx

