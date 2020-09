आनंदाची बातमी! देशात सलग 5 दिवशी 90 हजारांपेक्षा जास्त कोरोनामुक्त

नवी दिल्ली: सप्टेंबर महिन्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा कहर भारतात वाढताना दिसला. पण मागील काही दिवसांतील कोरोनाची आकडेवारी दिलासादायक आहे. मागील सलग 5 दिवसांपासून देशातील कोरोनातून बरे होणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

देशातील कोरोनाची प्रतिदिन रुग्णवाढ जवळपास लाखांपर्यंत गेली होती जी आता कमी होताना दिसतेय. बुधवारी एका दिवसात कोरोनाचे 89 हजार 746 रुग्णही कोरोनामुक्त झाले आहेत. गेल्या 5 दिवसांपासून देशात 90 हजारांपेक्षा जास्त कोरोनाचे रुग्ण बरे होत असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry of Health & Family Welfare) दिली आहे.

देशात मागील 24 तासांत 86 हजार 508 नवीन कोरोना (COVID19) रुग्ण आढळले असून 1,129 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 57 लाखांच्या वर गेली आहे. सध्या कोरोनाचे 9 लाख 66 हजार 382 रुग्ण कोरोनावर उपचार घेत आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे आतापर्यंत 46 लाख 74 हजार 988 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर आतापर्यंत देशात कोरोनामुळे 91 हजार 149 लोकांना प्राण गमवावा लागला आहे.

देशात वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे कोरोनाच्या टेस्टची संख्याही वाढत आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या 11 लाख 56 हजार 569 टेस्ट झाल्या आहेत. यामुळे आतापर्यंत देशात कोरोनाच्या टेस्टची संख्या 6 कोटी 74 लाख 36 हजार 31 पर्यंत गेली असल्याची माहिती य वैद्यकीय संशोधन परिषदने (Indian Council of Medical Research) दिली आहे.

दुसरीकडे महाराष्ट्रात मागील 24 तासांत 21 हजार 29 कोरोनाच्या नवीन रुग्णांचं निदान झालं आहे, तर 479 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात आतापर्यंत 12 लाख 63 हजार 719 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. तर 33 हजार 886 लोकांना त्यांचा प्राण गमवावा लागला आहे.

