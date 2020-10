मागील 3 आठवड्यांपासून कोरोनाचा प्रभाव उतरणीला

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाचा प्रसार सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला वाढताना दिसला होता. पण मागील तीन आठवड्यांची देशातील कोरोनाची परिस्थिती पाहिली तर दिलासादायक आकडेवारी समोर आली आहे. गेल्या 3 आठवड्यांपासून देशात कोरोनाच्या नवीन रुग्णापेक्षा बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या अधिक असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

मागील तीन आठवड्यांतील देशातील कोरोनाच्या आकडेवारीचा ट्रेंड बदलताना दिसला आहे. 18 ते 24 सप्टेंबर दरम्यान देशात कोरोनाच्या 6 लाख 14 हजार 265 कोरोना रुग्णांचं निदान होऊन 6 लाख 49 हजार 908 कोरोनातून बरे झाले होते. या आठवड्यात नवीन रुग्णांपेक्षा जवळपास 33 हजार जास्त कोरोना रुग्ण बरे झाले होते. त्यानंतरच्या आठवड्यात 25 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर मध्ये 5 लाख 80 हजार 66 जणांना कोरोनाची बाधा झाली होती तर 5 लाख 98 हजार 214 जण कोरोनामुक्त झाले होते.

New recoveries in India have exceeded the new cases for 3 continuous weeks, unabated. The new cases during these 3 weeks have displayed a steady trend of decline: Union Health Ministry pic.twitter.com/t6uAMVaWEj