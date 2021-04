नक्षलवाद्यांसोबत चकमक; 5 जवान शहीद तर 15 बेपत्ता

छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त बिजापूर आणि सुकमा या नक्षलवादी प्रभावित जिल्ह्यामध्ये शनिवारी नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा रक्षक दलांवर अचानक हल्ला केला. तब्बल तीन तास चाललेल्या या चकमकीमध्ये सुरक्षा दलाचे पाच जवान शहीद झाले. तर तब्बल 30 जवान जखमी झालेत. चकमकीत जखमी झालेल्या 23 जवानांनर बिजापूर येथील तर 7 जवानांवर रायपूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या चकमकीत काही नक्षलवादी देखील मारले गेल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पण या हल्ल्यात अद्याप 15 जवान बेपत्ता असल्याची माहिती, छत्तीसगड पोलिसांनी दिली आहे.

नक्षलवाद्यांनी केलेल्या या हल्ल्यात सुरक्षा रक्षकांचे ५ जावान शाहिद झाले आहेत. या ठिकाणी एका नक्षलवादी महिलेचे प्रेत सापडले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. शुक्रवारी रात्री छत्तीसगड राज्यातील बिजापूर आणि सुकमा जिल्ह्यामध्ये केंद्रीय रिझर्व्ह पोलीस दलाचे कोबरा बटालियन, डीआरजी आणि एसटीएफच्या संयुक्त दलाने नक्षलवादी विरोधी अभियान सुरू केलं होतं. या नक्षलवादी विरोधी अभियानात जवळपास दोन हजार जवान सामील होते. शनिवारी दुपारी 12 च्या सुमारास विजापूर-सुकमा जिल्ह्याच्या सीमेवर नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर अचानक हल्ला केला. ही चकमक सुमारे तीन तास सुरू होती. यामध्ये नक्षलवाद्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे अशीही माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

#UPDATE At least 15 jawans missing after yesterday's Sukma encounter. A reinforcement party rushed to the spot. Bodies of 2 out of 5 jawans who died in encounter recovered. Among injured jawans, 23 admitted to Bijapur Hospital & 7 to Raipur hospital: Chhattisgarh Police Sources