Caste Survey: बिहार पाठोपाठ आता राजस्थानमध्येही जातनिहाय जनगणना; मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांची घोषणा

नवी दिल्ली- बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातनिहाय जनगणना केल्यानंतर आता इतर राज्यही याच प्रयत्नात असल्याचं दिसत आहे. बिहारपाठोपाठ आता राजस्थानमध्येही जातनिहाय जनगणना केली जाणार आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी याबाबतची शुक्रवारी घोषणा केली. इंडिया टूडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीमध्ये ठराव पास करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात बिहार प्रमाणे राजस्थानमध्येही जातनिहाय जनगणना करण्यात येईल, असं अशोक गेहलोत यांनी म्हटलं आहे. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या असताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे. (Like Bihar caste survey will be carried out in Rajasthan says Ashok Gehlot)

बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना केली आहे. त्यामुळे इतर राज्यांकडूनही अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. राज्यांमध्ये जातींचे प्रतिनिधित्व किती आहे, हे कळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी होत आहे. बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेने राजकारणही तापलं आहे. भाजपने याला विरोध केलाय, तर इंडिया आघाडीने याला पाठिंबा दिला आहे.

जातनिहाय जनगणनेवरुन देशात राजकारण तापत आहे. बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेत ६३ टक्के ओबीसींचे प्रमाण आढळून आले आहे. मंडल आयोगाच्या दाव्यानुसार देशात ५२ टक्के ओबीसी आहेत. या आकडेवारीपेक्षा बिहारमधील ओबीसींची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. जेणेकरुन समाजाला न्याय देता येईल अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे.

काँग्रेस सत्तेत आल्यास जातीय जनगणना करण्यात येईल असे आश्वासन काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिले आहे. पण, भाजपचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध आहे. काँग्रेसने हा मुद्दा लावून धरल्यास भाजप रोहिणी आयोग पुढे करु शकतो. रोहिणी आयोगात ओबीसींची गटामध्ये विभागणी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. (Latest Marathi News)