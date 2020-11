'दिल्ली चलो मार्च' Live Updates : हरयाणा-दिल्ली बॉर्डरवर चक्का जाम; आंदोलनकर्ते मागण्यांवर ठाम

नवी दिल्ली : देशाच्या राजधानीत दिल्लीमध्ये आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. दिल्ली चलो मार्चच्या अंतर्गत पंजाब आणि हरयाणाचे हजारो शेतकरी कृषी कायद्यांना विरोध करत दिल्लीकडे निघाले आहेत. त्यांना अडवलं जाऊनही ते न ऐकल्याने त्यांच्यावर पाण्याचा तीव्र फवारा तसेच अश्रूधूराचा वापर करण्यात आला. या साऱ्या धुमश्चक्रीमुळे हायवेवरील ट्रॅफिक व्यवस्था कोलमडली आहे. तसेच एनसीआरच्या शहरांमध्ये दिल्लीसाठी मेट्रो सेवा बंद असल्यामुळे लोकांच्या अडचणीत दुपटीने वाढ झाली आहे. गुडगाव, नोएडा, गाजियाबादवरुन दिल्लीत येणाऱ्या लोकांना या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाचे हे लाईव्ह अपडेट्स...

अपडेट्स :

किसान मजदूर संघर्ष कमिटीने दिल्ली चलो मार्चसाठी आवश्यक त्या सर्व लवाजम्यासह या आंदोलनाला सुरवात केलीय. पंजाब-हरयाणाच्या या शेतकऱ्यांना सध्या हरयाणा-दिल्लीच्या शिंघू बॉर्डरवर अडवण्यात आलं आहे. आम्ही शांततेने आंदोलन करत आहोत आणि आम्ही ते करत राहू. आम्ही कृषी कायद्यांचा निषेध करत शांतपणे दिल्लीत प्रवेश करु. लोकशाहीमध्ये आम्हाला निषेध नोंदवण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही महिन्याभराचे अन्नधान्य आणि आवश्यक स्वयंपाकासाठीचे साहित्य भरुन घेऊन आलो आहोत. आणि आता आम्ही दिल्लीच्या दिशेने कूच करत आहोत, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.



"We have been doing a peaceful protest and we will continue it. We will enter Delhi protesting peacefully. In a democracy, one should be allowed to protest," says a farmer pic.twitter.com/Rh2ibAFXGU

Farmers from Punjab stopped from entering Delhi at Singhu border (Haryana-Delhi border)

Punjab: Members of Kisan Mazdoor Sangarsh Committee prepare in Amritsar for their tractor rally towards Delhi by stocking up essentials in trolleys.

"We have loaded food material for a month & cooking utensils in our trolleys. We're all headed towards Delhi now," says a farmer. pic.twitter.com/INJX58AoJB

— ANI (@ANI) November 27, 2020