HappyLohri पंजाबी बांधवांच्या 'लोहरी'ची उत्साहात सुरवात!

नवी दिल्ली : पंजाबसह उत्तर भारतात आज (ता. 13) लोहरी हा सण उत्साहात साजरा केला जाईल. हा सण मकर संक्रांतीच्या एक दिवस आधी म्हणजेच भोगी दिवशी साजरा केला जातो. पंजाबी बांधवांमध्ये मुख्यतः या सणाचे महत्त्व असते. भोगीचा दिवस सर्व राज्यात साजरा केला जातो, मात्र या सणाला पंजाबमध्ये लोहरी असे नाव आहे.

अशी साजरी करतात लोहरी...

लोहरीच्या दिवशी संध्याकाळी सगळेजण एकत्र येऊन, मोठी शेकोटी पेटवतात. होळीप्रमाणे त्याची पूजा करतात. एकत्र आलेले सगळेजण या शेकोटीभोवती बसतात, गाणी म्हणतात, नृत्य (भांगडा) करतात, गप्पा मारतात. त्यानंतर एकत्र बसून खमंग फरालाचा आस्वाद घेतला जातो. रेवडी, भाजलेले शेंगदाणे, तिळाची वडी अशा चविष्ट खाद्यावर सगळे एकत्र ताव मारतात. लोहरीचा सण हा माघ महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी संध्याकाळी साजरा केला जातो.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नवविवाहीत जोडप्यांसाठी व नुकत्याच जन्मलेल्या बाळासाठी लोहरीचा सण अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यांची पहिली लोहरी ही धुमधडाक्यात साजरी केली जाते. तसेच नवविवाहीत व नुकतेच पुत्रप्राप्ती झालेल्या कुटूंबाकडून पैसे घेऊन लहान मुले सर्व परिसराला रेवडी वाटतात व आनंद साजरा करतात. लोहरी हा सण पंजाबी व हरियानातील बांधवांचा मुख्य सण आहे. तसेच दिल्ली, जम्मू-काश्मीर और हिमाचलमध्ये धूमधामात साजरा केला जातो.

लोहरीच्या निमित्ताने आज सोशल मीडियावरही #HappyLohri हा हॅशटॅग ट्रेंडिंग होतोय. तसेच राजकारण्यासंह अनेक दिग्गजांनी लोहरीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

'आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी' पुस्तक प्रकाशनावरून विरोधक आक्रमक

Hearty greetings on the auspicious occasion of #Lohri . May this harvest season enrich your lives with prosperity, good health & happiness. #HappyLohri pic.twitter.com/eEePrn41G6

Greeting to all on the auspicious occasion of #Lohri , I wish you all peace, prosperity and pray that this festival will bring endless happiness to you and your loved ones. #HappyLohri pic.twitter.com/dmqIsrYEvC

May the ignite of Lohri burn all evils inside us. #HappyLohri pic.twitter.com/mCOXxZan51

May the festival of #Lohri bring you and your family joy, happiness, prosperity & success and fill your life with zeal, verve, love and divinity. #HappyLohri ! pic.twitter.com/5ZfKBw8FNq

May this festival spread peace ; happiness and prosperity in society! #HappyLohri pic.twitter.com/4UgXumAOGI

Greetings to everyone on the occasion of #Lohri . May this festival bring prosperity, happiness & good health to everyone. #HappyLohri pic.twitter.com/v4d00u5ikx

As the sun enters Capricorn and the weather begins to change, the harvesting season will soon commence in many parts of our country. Lohri greetings to all!

May this festival brighten your lives with happiness, good health & prosperity.#HappyLohri pic.twitter.com/jyQXBSoLlb

— ALL INDIA RADIO (@AkashvaniAIR) January 13, 2020