नवी दिल्ली- एका ३२ वर्षीय तरुणीने डेटिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून १० जणांना फसवल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे आरोपी तरुणी उच्चशिक्षित असून तिने लंडनमधून एमबीएचे शिक्षण घेतले आहे. तरुणीला गुरुग्राम पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरुणीने जवळपास १० तरुणांना फसवलं असून त्यांच्याकडून ३० लाख उकळले आहेत. (London MBA Graduate Arrested in Gurugram for Duping Over 10 Men Via Dating App)

आरोपी तरुणीचे नाव सुरभी गुप्ता उर्फ पायल उर्फ साक्षी असं आहे. तिने दिल्ली विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केली आहे. त्यानंतर तीने यूनायटेड किंगडममधून एमबीए पूर्ण केले आहे. आरोपी तरुणीने अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यामध्ये काम केल्याचं कळतंय. १२ ऑक्टोंबर रोजी तरुणीला तिच्या घरातून अटक करण्यात आली. त्यानंतर आठ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले आहे.

पोलिसांच्या चौकशीत तरुणीने कबुल केलंय की, तिने दोन महिन्यांच्या काळात डेटिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून १० तरुणांची १० लाखांची फसवणूक केली आहे.गुरुग्राममध्ये राहणाऱ्या तरुणाने तक्रार दाखल केल्यानंतर १० ऑक्टोंबर रोजी हे प्रकरण समोर आलं. तक्रारदार तरुणाने सांगितलं की, तो आरोपी तरुणीशी बम्बल डेटिंग अ‍ॅपवरुन भेटला होता.

डेटिंग अ‍ॅपवरुन ओळख

तरुणाने दिलेल्या माहितीनुसार डेटिंग अ‍ॅपवर त्याची तरुणीशी ओळख झाली. त्यानंतर ते एकमेकांना भेटले. मद्य घेऊन ते तरुणाच्या घरी भेटले. आरोपीने तरुणाला किचनमध्ये बर्फ आणायला पाठवून त्याच्या ड्रिंकमध्ये गुंगीचं औषध टाकलं. त्यामुळे तरुण बेशुद्ध पडला आणि पुढच्या दिवशीच त्याला जाग आली.

तरुणाची गोल्ड चेन, आयफोन १४ प्रो, १० हजारांची रोकड, क्रेडिट, डेबिट कार्ड आरोपी तरुणीने पळवले होते. क्रेडिट आणि डेबिट कार्डमधून १.७८ लाख रुपये देखील काढण्यात आल्याचं तक्रारदार तरुणानं म्हटलंय. पोलिसांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल करुन घेतली होती. त्यानंतर आरोपी तरुणीला अटक करण्यात आली आहे.

दोघांची मदत

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी तरुणीकडून एक गोल्ड चेन, १५ डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड, १.७० लाख रोकड, दोन लॅपटॉप, तीन मोबाईल आणि एक घडी जप्त करण्यात आली आहे. महिलेला दोन जणांनी मदत केली होती. त्यांना देखील पोलिसांनी अटक केली आहे. (Latest Marathi News)