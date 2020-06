'क से कृष्णा, क से कोरोना'; काँग्रेस नेत्यानं दिलं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली - कोरोना व्हायरसनं जगभर धुमाकूळ घातला आहे. भारतातही कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. यातच उत्तराखंड काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुर्यकांत धस्माना यांनी एक वादग्रस्त विधान केलं होतं. त्यांनी एका टीव्ही चॅनलवर चर्चेवेळी भगवान कृष्णाने कोरोना पाठवला असं म्हटलं होतं. आता यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. धस्माना टीव्हीवरील चर्चेवेळी म्हणाले होते की, श्रीकृष्णाने म्हटलंय की ते जगातचे निर्माता, पालक आणि संहारक आहेत. त्यांनीच कोरोना पाठवला आहे. क पासून कृष्ण आणि क पासून कोरोना असंही त्यांनी वक्तव्य केलं होतं.

हे वाचा - सुरक्षा दलाकडून सर्च ऑपरेशन : अनंतनागमध्ये ३ दहशतवाद्यांचा खात्मा

धस्माना स्पष्टीकरण देताना म्हणाले, मी असं बोललो की भगवान श्रीकृष्णांनी गितेत असं सांगितलंय की सृष्टीचा निर्माता आणि संहारक मी आहे. धस्माना म्हणतात की, मी माझ्या आयुष्यात गीतेत सांगितलेल्या गोष्टी आचरणात आणतो. जिथंही जातो तिथं गीतेतली उदाहऱणं देत असतो. मी उपासक आहे आणि कृष्णाचे उदाहरण देतो. जगात काहीही होऊदे ते कृष्णाच्या हातात आहे. हानी, लाभ, जीवन, मरण हे सगळं त्या इश्वराच्याच हातात आहे. आता कोणी याचं खंडन करावं. जे काही मिळेल ते देवामुळेच हे मी सांगत होतो पण त्याचा वेगळा अर्थ काढण्यात आला असं धस्माना म्हणाले.

#WATCH ...I give example of Krishna everywhere and I just said did corona come without the will of God? Whatever happens in this world happens under watch of God: Uttarakhand Congress leader Suryakant Dhasmana on his "Lord Krishna sent Corona" remark. pic.twitter.com/iHa2w4YKL8