Election 2023: निवडणुका आल्या अन् देशात खुर्च्यांचा 'दुष्काळ' पडला; महाराष्ट्रातून या राज्याला होणार पुरवठा

नवी दिल्ली- निवडणुका जवळ आल्या की खुर्च्यांच्या मागणीमध्ये वाढ होते. हा मुद्दा थोडा वेगळा वाटत असला तरी महत्त्वाचा आहे. देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. तसेच पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुकाही होत आहेत. त्यातच आता नवरात्रीचा उत्सव असल्याने खुर्च्यांच्या मागणीत वाढ होत आहे. खुर्चींचा तुटवडा जाणवणार असल्याने या व्यवसायातील व्यापारी दुसऱ्या राज्यांतून खुर्ची मागवत आहेत.

खुर्चींच्या मागणीत अचानक वाढ झालीये. निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे नेत्यांच्या सभांचा धडाका सुरु झाला आहे.त्यामुळे खुर्चींच्या मागणीत वाढ झालीये. दुसरीकडे नवरात्री आहे. त्यामुळेही खुर्च्यांच्या मागणीत वाढ होत आहे. त्यामुळेच मध्य प्रदेशातील व्यापारी शेजारील राज्यांकडून खुर्चांची मागणी करत आहेत. (Madhya Pradesh election 2023 in five state demand of chair increased)

महाराष्ट्र येतोय मदतीला

येत्या काळात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगना आणि मिझोरममध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये खुर्च्यांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे खुर्च्यांची ऑर्डर महाराष्ट्राला देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक फॅन, एसी आणि लाईटिंगचे साहित्य गुजरातमधून मागवले जात आहे. 'पत्रिका'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

निवडणुका, लग्नसमारंभ आणि उत्सवांच्या सीझनमध्ये खुर्च्यांची मागणी वाढते. अनेकदा एका कार्यक्रमानंतर लगेचच दुसऱ्या कार्यक्रमात खुर्च्या नेल्या जातात. खुर्च्या एक दिवसही तशाच पडून राहिल्या तर व्यापाऱ्याला मोठे नुकसान होत असते. त्यामुळे खुर्च्यांच्या पुरवठ्याचे नियोजन आवश्यक असते.

निवडणुकीमुळे भाव वाढले

प्लास्टिक खुर्ची- २० ते २५ रुपये (पूर्वी १५ रुपये)

गादीची खुर्ची - १२० रुपये (पूर्वी १०० रुपये)

सोफा सेट- २००० रुपये (१५०० रुपये)

