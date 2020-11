MP By election live updates: मतदारांवर माझा विश्वास: कमलनाथ

भोपाळ: ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या भाजपात जाण्याने मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकार कोळसले होते. यामुळे काँग्रसचे कमलनाथ सरकार पडून भाजपाने शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सरकार स्थापन केले होते. पण त्या सरकारला बहूमत नसल्याने 3 नोव्हेंबरला 28 जागांसाठी पोटनिवडणुक झाली होती.

2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 230 जागा असणाऱ्या सभागृहातील 130 जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपाला 109 जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे काँग्रेसने अपक्ष निवडूण आलेल्या आमदारांनासोबत घेऊन राज्यात सत्तास्थापन केली होती. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्ष सोडताना 22 आमदारांना घेऊन गेले होते. 19 जिल्ह्यामधील 28 जागांसाठीचा निकाल आज सकाळी 8 वाजल्यापासून सुरु झाली आहे.

Live Updates:

-बदनावर विधानसभा मतदारसंघात भाजपाचे राजवर्धन सिंह जवळपास 17 हजार मतांनी आघाडीवर

-माझा मतदारांवर विश्वास, जनता खरं आणि खोट्यामधील फरक ओळखेल : कमलनाथ

-भाजपा 13 जागांवर तर काँग्रेस 7 जागांवर आघाडीवर

#MadhyaPradesh by-polls: BJP leading on 13 seats, Congress on 7 and BSP on one. 28 seats voted in by-polls held in the state which has a 230-member Assembly.

-सुरुवातीच्या कलांमध्ये भाजपा 14 जागा तर काँग्रेस 6 जागांवर आघाडीवर

-हाटपिपल्या विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या कमल सिंह पटेल 1668 मतांनी पुढे

- सुसवारा विधानसभा जागेवर आघाडीवर; नेपानगरमधून सुमित्रा कासडेकर आघाडीवर

- 28 जागांसाठी ग्वालेरमधील केंद्रावर मतमोजणी सुरु

Madhya Pradesh: Counting of votes for by-polls in 28 assembly seats is underway; visuals from a counting centre in Gwalior

- पहिल्यांदा बॅलेट पेपरची मतमोजणी होणार

-भाजपाला फक्त 8 जागा जिंकाव्या लागणार आहेत.

-काँग्रेसचं 'जय वीर हनुमान, करो कल्याण' कॅप्शनसह ट्विट

- मतमोजणीला सुरुवात.