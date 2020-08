माझ्यासारखं मजुराचं जीवन मुलाच्या वाट्याला नको; लेकाच्या परीक्षेसाठी बापाने चालवली 85 KM सायकल

भोपाळ - मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यात एका मजूराने 85 किलोमीटर सायकल चालवून मुलाला परीक्षा केंद्रावर पोहोचवलं. मध्य प्रदेशात दहावी आणि बारावीच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत. यात मंगळवारी गणिताचा पेपर होता. धार जिल्ह्यातील मनावर इथल्या शोभराम यांचा मुलगा आशिषचे दहावीचे तीन विषय राहिले आहेत. त्याचे परीक्षा केंद्र घरापासून 85 किलोमीटर अंतरावर आहे. कोरोनामुळे सध्या इतर वाहतुक व्यवस्था ठप्प असल्यानं मंगळवारच्या परीक्षेसाठी मुलाला घेऊन शोभराम सोमवारी रात्री सायकलवरून बाहेर पडले.

प्रवास करताना थांबण्याची व्यवस्था नसल्यानं त्यांनी तीन दिवस पुरेल इतकं खाण्याचं साहित्य सोबत घेतलं. पहाटे चार वाजता मांडूतील घाटातून त्यांनी प्रवास केला. सकाळी पेपर सुरु होण्याच्या 15 मिनिटं आधी ते परीक्षा केंद्रावर पोहोचले. बुधवारी आणखी एक पेपर झाला असून गुरुवारी इंग्लिशचा पेपर आहे. पेपर होई पर्यंत बाप लेक तिथंच थांबणार आहेत.

We faced difficulty but we had no other option. I did this so that he becomes educated. I worked as a labourer at several places, collected money & helped him fill the form. We had started the journey on 17th Aug. We carried a little food with us which we ate on way: Shobharam https://t.co/Saaw6SfBVq pic.twitter.com/LfWe58cJ0U

