आरोग्यमंत्री म्हणाले, 'महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णसंख्या घटतीये, पण...'

नवी दिल्ली- आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन ( Union Health Minister Harsh Vardhan) यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडू, राजस्थान आणि दिल्लीच्या आरोग्य मंत्र्यांची बैठक घेतली. यावेळी राज्यातील कोरोना स्थितीवर चर्चा करण्यात आली. आरोग्य मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील कोरोना (corona) स्थितीवरही टिप्पणी केली. महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत 27 एप्रिलपासून घट पाहायला मिळत आहे. असे असले तरी दररोज जवळपास 50 हजार कोरोना रुग्ण आढळून येत आहेत. महाराष्ट्र कोरोना महामारीने सर्वाधिक बाधित राज्य ठरलं आहे असं हर्षवर्धन म्हणाले आहेत. (Maharashtra continues to be the most affected state corona health minister Harsh Vardhan)

देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. देशात 18 राज्यांमध्ये कोरोनाच्या संक्रमणाचा दर 20 टक्क्यांहून अधिक आहे. देशात 12 राज्यांमध्ये 50 हजार ते एक लाखादरम्यान सक्रिय रुग्णसंख्या आहे. 16 राज्ये अशी आहेत ज्याठिकाणी 50 हजारहूनही कमी रुग्णसंख्या आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्र्यांनी काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठत घेतली. यावेळी कोरोना स्थितीवर चर्चा करण्यात आली. राजस्थानमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असल्याचं ते म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची संख्या स्थितरतेकडे जाताना दिसत आहे. राज्यात काही दिवसांपूर्वी दररोज 60 हजारांपेक्षा अधिक कोरोना रुग्ण आढळून येत होते. राज्याने 70 हजारांचा आकडाही पार केला होता. पण, काही दिवसांपासून रुग्णसंख्या कमी होत आहे. राज्यात बुधवारी 46 हजार कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले होते. राज्यात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा हा परिणाम असल्याचं बोललं जातयं. महाराष्ट्र सरकारने 31 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या काळात लॉकडाऊन अधिक कठोर करण्यात आला आहे.