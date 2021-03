देशात 'ही' पाच राज्य कोरोना लसीकरणामध्ये आघाडीवर, महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक

नागपूर : देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. अनेक उपाययोजना करूनही कोरोना समूळ नष्ट झालेला नाही. त्यातच अथक प्रयत्न करून कोरोनाची लस तयार झाली. देशात गेल्या १६ जानेवारीपासून लसीकरणाला सुरुवात झाली. आतापर्यंत (१५ मार्च) देशात 2,99,08,038 जणांना लस टोचण्यात आली असून गेल्या २४ तासांत 1,40,880 जणांनी लसीकरण करवून घेतले. आतापर्यंत सर्वाधिक लसीकरण हे राजस्थानमध्ये झाले असून त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तरप्रदेशाचा क्रमांक लागतो. आज राष्ट्रीय लसीकरण दिवस असून देशातील कोरोना लसीच्या अभियानाबद्दल जाणून घेऊयात. लसीकरणामध्ये आघाडीवर असणारे राज्य (१५ मार्चपर्यंत) - गेल्या वर्षी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात देशात कोरोनाचा पहिला रुग्ण केरळमध्ये आढळून आला. त्यानंतर हळूहळू कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत गेली. मार्च महिन्यामध्ये कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढल्याने लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. मात्र, कोरोना रुग्णसंख्या वाढतच होती. जवळपास १० महिन्यानंतर कोरोना काही प्रमाणात आटोक्यात आला होता. त्यानंतर गेल्या १६ जानेवारीपासून सिरम इन्स्टीट्युची कोविशिल्ड आणि भारत निर्मित भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सीन लसीचे लसीकरण सुरू झाले. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली. त्यानंतर गेल्या १ मार्चपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. यामध्ये ६० वर्षीवरील ज्येष्ठ नागरिकांना लस दिली जाते. तसेच या टप्प्यात खासगी रुग्णालयांना देखील कोरोना लसीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात ४५ ते ६० वर्ष वयोगटातील नागरिकांना लस दिली जाणार आहे. हेही वाचा - कोविड योद्ध्याच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून ५० लाखांचा धनादेश, राज्यातील पहिलीच मदत ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा नसेल तर काय?

ग्रामीण भागामध्ये अनेकांकडे स्मार्ट फोन नाही. तसेच त्यांचा इंटरनेटसोबत दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. मग अशा नागरिकांना लस घ्यायची असेल तर काय करायचे? असा प्रश्न नक्कीच पडतो. त्यासाठी सरकारने ग्रामीण भागात असणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये ऑनसाइट नोंदणीची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. सध्या सुरू असलेल्या लसीकरणाच्या टप्प्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक या सेवेचा लाभ घेऊ शकतात. अशी करा लसीकरणासाठी नोंदणी - कोरोना लसीचे दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण सोमवारपासून (1 मार्च) सुरु झाले आहे. या टप्प्यात 60 पेक्षा अधिक वय असणाऱ्या आणि 45 वर्षांवरील गंभीर आजार असणाऱ्या लोकांना कोरोनाची लस दिली जाणार आहे. तुम्हालाही लसीकरणासाठी रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तुम्ही तीन पद्धतीने ते करु शकता. यात सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ऑन-साईट रजिस्ट्रेशन आणि फॅसिलेटेड कोहोर्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यांचा समावेश होतो. सेल्फ रजिस्ट्रेशनसाठी तुम्हाला Cowin 2.0 App डाऊनलोड करावा लागेल. याशिवाय तुम्ही Arogya Setu आणि Co-WIN website (cowin.gov.in) वरुनही रेजिस्ट्रेशन करु शकता. Co-WIN App वर कशाप्रकारे रेजिस्ट्रेशन करायचं जाणून घेऊया. तुम्हाला सर्वात आधी CoWin app डाऊनलोड करावे लागेल

रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी तुम्हाला मोबाईल क्रमांक टाकावा लागेल, यावर तुम्हाला OTP येईल. तो टाकून व्हेरिफाय करा

यानंतर तुम्ही लसीकरणाच्या पेजवर याल. यावर तुम्हाला फोटो आयडी प्रूफचा ऑप्शन निवडाला लागेल

त्यानंतर तुम्हाला नाव, वय, लिंग टाकावा लागेल

येथे तुम्हाला आयडेंटी प्रूफचे डॉक्युमेंट अपलोड करावा लागेल

संपूर्ण डिटेल भरल्यानंतर तुम्ही रजिस्टर बटनवर क्लिक करु शकता. रजिस्ट्रेशन पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला आपल्या अकाऊंटवर डिटेल मिळून जातील

तुम्ही एका मोबाईल क्रमांकावरुन तीन लोकांचे रजिस्ट्रेशन करु शकता

यानंतर तुम्हाला Shedule Appointment च्या ऑप्शनवर क्लिक करावा लागेल

त्यानंतर तुम्हाला राज्य, जिल्हा, ब्लॉक आणि पिन कोड टाकून लसीकरण सेंटर निवडू शकता

त्यानंतर तुमच्यासमोर लसीकरणासाठी उपलब्ध असलेली तारिख दिसेल

यानंतर तुम्हाला बुक बटनवर क्लिक करावं लागेल

या सर्व प्रक्रियेनंतर तुम्हाला लसीकरण सेंटरच्या डिटेलचा मेसेज मिळेल

वेळ निश्चित केली असली तरी तुम्ही याला रीशेड्यूल करु शकता, पण लसीकरणाच्या तारखेआधी तुम्हाला ते करावं लागेल.

