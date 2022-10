- कुणाल पाटील

महात्मा गांधी भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं तुम्ही लहानपणी शाळेत नंतर नेतेमंडळींच्या भाषणात आणि गुगल सर्च केलं तर गुगलवर सुद्धा हेच बघितलं असेल पण जर मी तुम्हाला सांगितले की, महात्मा गांधी देशाचे राष्ट्रपिता नाहीत तर तुमचा विश्वास बसणार नाही. पण भारत सरकारने अधिकृतरित्या एका RTI ला उत्तर देताना हे सांगितलं आहे. (Mahatma Gandhi was never declared Father of Nation or rashtrapita indian Gov reveals RTI reply read story )

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांच्या नेतृत्वाला अनन्यसाधारण महत्व होतं अशा गांधीजींना त्यांच्या जीवनकाळात अनेक उपाधींनी संबोधण्यात आले होते. जसे रवींद्र टागोर यांनी त्यांना महात्मा म्हटले, जवाहरलाल नेहरूंनी बापू तर खान अब्दुल गफार खान यांनी त्यांना मलंग बाबा म्हटले तसेच चर्चिल यांनी देशद्रोही फकीर आणि डॉ. ॲनी बेझंट यांनी राजनैतिक बच्चा अशी उपरोधक नावंही दिली.

महात्मा गांधीजींनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या तडकाफडकी निर्णयांमुळे आणि त्यांच्या राजनैतिक खेळीमुळे वेळोवेळी त्यांना विविध नावांनी संबोधले गेले. असच एकदा त्यांचा उल्लेख ‘भारत देशाचे राष्ट्रपिता’ म्हणून सुभाषचंद्र बोस यांनी केला होता. तेव्हापासून हे नाव त्यांच्यासोबत जोडलेलं आहे.

२०१२ ला ऐश्वर्या परासन या लखनऊच्या मुलीने सरकारला जेव्हा विचारले की महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता ही पदवी सरकारने दिली का? तेव्हा तिच्या प्रश्नाला उत्तर देताना भारत सरकारने स्पष्ट केलं की, अधिकृतरित्या भारत सरकारने महात्मा गांधीजींना कोणतीच पदवी दिलेली नाही किंवा तशा प्रकारचा कोणता नियम काढला नाही. परंतु संपूर्ण भारत त्यांना राष्ट्रपिता म्हणतो. ते त्यांच्या कामाचा आणि त्यागाचा सन्मानच आहे पण सरकारचा त्याला दुजोरा नाही.

महात्मा गांधीजींना राष्ट्रपिता पदवी द्यावी अशी विनंती तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सुद्धा करण्यात आली होती. भारताचे ४७ वे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता आहेतच, सरकारला महात्मा गांधींना पदवी देण्यात मर्यादा असल्या तरी संपूर्ण भारत त्यांना राष्ट्रपिता मानतो.

आता तुम्हाला साहजिकच प्रश्न पडेल की भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात इतकं मोठं योगदान दिलेल्या या राष्ट्रीय नेत्याला भारत सरकारने राष्ट्रपिता ही पदवी दिली तर काय हरकत आहे?

हा प्रश्न आला की गोष्ट लगेच भारतीय संविधानाकडे जाते. संविधानाच्या कलम १८(१) नुसार राज्य म्हणजेच भारत सरकार लष्करी किंवा शैक्षणिक सन्मानाव्यतिरिक्त कोणतीही पदवी प्रदान करणार नाही. म्हणजेच रावसाहेब, रावबहाद्दूर, शेठ, सरदार या पदव्या असो की राष्ट्रपिता ही पदवी असो...

राज्यघटनेच्या कलम १८ मध्ये स्पष्ट केलं आहे की सरकार कोणालाही सैनिकी आणि शैक्षणिक कारण सोडून इतर कारणांसाठी पदवी देणार नाही आणि अश्या पदव्यांना अधिकृत मान्यता सुद्धा नाही. याचा असा अर्थ नाही की आपण गांधींना राष्ट्रपिता म्हणू शकत नाही. याचा अर्थ इतकाच की कोणत्याही सरकारी कामात किंवा कागदपत्रांवर त्यांचा राष्ट्रपिता म्हणून उल्लेख संविधानाच्या कलम १८ चे उल्लंघन असेल.

काहींचे म्हणणे आहे की इतकं मोठं कार्य केलेल्या महापुरुषाला कामाची पावती म्हणून सरकारने ही पदवी दिली तर काय हरकत आहे. पण दुसऱ्या बाजूने असा तर्क देण्यात येतो की त्यांनी केलेलं उदात्त काम पाहिल्यास त्यांना कोणत्याही पदवीची किंवा पुरस्काराची गरज नाही. कोणतीही पदवी किंवा पुरस्कार हा गांधीजींच्या कार्यासमोर लहानच आहे. तर तिकडे भारत सरकार मात्र या विषयात संविधानाचा दाखला देत आपले हात वर करत असल्याचं दिसतंय.