दिल्ली : तुगलकाबाद येथे भीषण आग; 1500 झोपड्या जळून खाक

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील तुगलकाबाद येथे भीषण आग लागली. या आगीमुळे तब्बल 1500 झोपड्या जळून खाक झाल्या. त्यामुळे अनेक लोक बेघर झाले आहेत. मात्र, सुदैवाने यामध्ये कोणीही जीवितहानी झाली नाही. या आगीची माहिती मिळाल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली.

याबाबत अग्निशमन दलाने सांगितले, की आग लागल्याची माहिती रात्री 12.50 मिळाली. या आगीची माहिती मिळाल्यानंतर 20 गाड्या घटनास्थळी रवाना झाल्या. या आगीने पाहता पाहता रौद्ररुप धारण केले होते. जवळपास दोन एकर परिसरात ही आग पसरली. पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना बाहेर काढले. ही आग रात्री उशीरा लागल्याने यातील अनेक लोक झोपेत होते.

Delhi: A fire has broken out at Tughlakabad slums. Rajendra Prasad Meena, DCP South East says, "We received information of fire at around 1 am, 18-20 fire tenders are at the spot. Firefighting operations underway. No casualty reported so far". pic.twitter.com/9ny3HpHAAZ

— ANI (@ANI) May 25, 2020