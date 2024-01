मुलगी हवी होती, पण तिसऱ्यांदा मुलगा झाला; त्याने 12 दिवसाच्या बाळाला संपवलं

भोपाळ- मध्य प्रदेशातील बेतूल जिल्ह्यामध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका व्यक्तीने आपल्या नवजात मुलाची हत्या केली आहे. हत्येमागचं कारण तितकंच धक्कादायक आहे. व्यक्तीला मुलगी हवी होती, पण मुलगा झाल्याने तो नाराज होता. याच संतापातून त्याने आपल्या बाळाला संपवलं आहे. (allegedly killed his newborn son in an inebriated state in Madhya Pradesh Betul district)

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोडप्याला याआधीच दोन मुले आहेत. तिसऱ्यांदा देखील मुलगा झाल्याने तो संतापला होता. कोटवाली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील बज्जरवाड गावातील रविवारी घडलेला हा प्रकार आहे. तपासात उघड झालंय की, अनिल उईकेने आधी पत्नीला मारहाण केली आणि त्याच्याकडून १२ दिवसांच्या मुलाला हिसकावून घेतलं.