'दाऊद इब्राहिमचा साथीदार आहे, 22 जानेवारीला राम मंदिर उडवणार'; 21 वर्षीय तरुणाला अटक

नवी दिल्ली- गँगस्टर दाऊद इब्राहिमचा साथीदार असल्याचं सांगत अयोध्येतील राम मंदिर उडवून देण्याची धमकी देणाऱ्या एका २१ वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. बिहारमधील अरारिया जिल्ह्यातील तरुणाने पोलिसांना फोन करुन २२ जानेवारीला राम मंदिर उडवून देण्याची धमकी दिली होती. आपण दाऊदचे साथीदार असल्याचंही त्याने पोलिसांना सांगितलं होतं. (Man posing as Dawood Ibrahim aide threatens to blow up ayodhya Ram Mandir arrested in bihar)

अलुआ कालीयागंदमधून शुक्रवारी रात्री पोलिसांनी इंतेखाब आलमला अटक केली आहे. अरारियाचे एसपी अशोक कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरुण मानसिकदृष्या अस्थिर आहे. त्यांचा गुन्हेगारी रिकॉर्ड नाही. पीटीआयने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे. आलमने १९ जानेवारीला ११२ एमरजेन्सी क्रमांकावर फोन करत स्वत:ला दाऊद इब्राहिमचा साथीदार छोटा शकील असल्याचं सांगितलं होतं.