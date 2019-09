Video: पोलिसांनी दंड केल्यामुळे दुचाकीच पेटवली...

नवी दिल्लीः एका व्यक्तीला पोलिसांनी थांबवल्यानंतर नवीन नियमानुसार दंड केला. कागदपत्र दाखवतो असे म्हणून तो दुचाकीवरून उतरला अन् पोलिसांसमोरच दुचाकी पेटवून दिली. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

देशातील रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाच्या रकमेत पाच ते दहा पटीने वाढ केली आहे. त्यामध्ये अल्पवयीन मुला-मुलींकडून वाहन चालविताना गुन्हा घडल्यास वाहनमालक-पालकांना 25 हजार रुपयांचा दंड व तीन वर्षे तुरुंगवास होणार आहे. तसेच रुग्णवाहिकांना मार्ग न दिल्यास वाहनचालकांना 10 हजार रुपये दंड होणार आहे. या बदलाची अंमलबजावणी 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आली आहे.

दिल्लीतील एका व्यक्तीला पोलिसांनी नव्या नियमांनुसार दंड केला. संतापलेल्या दुचाकीस्वाराने दुचाकीला पोलिसांसमोरच आग लावली. दिल्लीतील शेख सराई परिसरात बुधवारी (ता. 4) संध्याकाळच्या सुमारास हा प्रकार घडला. घडलेला हा प्रकार पाहून पोलिस हवलदारही गोंधळले. त्यांनी तत्काळ अग्निशामन दलाला याबाबतची माहिती दिली. अग्निशामन दलाची गाडी घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी आग आटोक्यात आणली. पोलिसांनी या व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे.

Delhi: A man allegedly set his bike on fire today after Delhi traffic police issued a challan to him for violating traffic rules, in Sheikh Sarai area. According to the police, he was in an inebriated condition. pic.twitter.com/hfHH7Gc6Lc

