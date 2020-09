मन की बात : पंतप्रधान मोदी म्हणतात, 'लेखक, कथाकारांनो गोष्टी सांगा'

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला आकाशवाणीवरून मन की बात या कार्यक्रमाद्वारे संबोधित केलं. यावेळी मोदींनी सध्या कोरोनाच्या संकटात शेतकरी पाय जमिनीत घट्ट रोवून उभा असल्याचं म्हटलं आहे. आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेचा शेतकरी हा कणा असल्याचं सांगितलं. मोदी म्हणाले की, जो मातीशी जोडलेला असतो तो कोणत्याही संकटाचा सामना करू शकतो. देशातील शेतकरी याचेच उदाहरण आहेत. त्यांनी कोरोनाच्या या संकटाला धैर्याने तोंड दिलं.

शेतीच्या क्षेत्रीत अनेक नवे बदल घ़डत आहेत. या बदलांबाबत शेतकरी संघटना माझ्यासोबत चर्चा करत असतात. जगावर ओढावलेल्या कोरोनाच्या संकटाचा सामना शेतकरी बांधव ज्या पद्धतीनं करत आहेत ते पाहिलं की एक आदर्श सर्वांसमोर दिसतो असंही मोदींनी मन की बात मधून सांगितलं. कोरोना महासाथीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या कामाचं कौतुक मोदींनी केलं.

कोरोनाच्या संकटाचा एक फायदा झाला असंही मोदींनी मन की बात या कार्यक्रमात सांगितलं. मोदी म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात जग नव्या आव्हानांचा सामना करत आहे. पण या संकटाचा फायदासुद्धा झाला. अनेक कुटुंबे एकत्र आली. भारतात लॉकडाऊनला सहा महिन्यांहून अधिक काळ झाला. लोकांना घरी राहणं कठीण होत आहे. बदललेली कुटुंब पद्धती, घरात जेष्ठ माणसं नसल्यानं गोष्टी सांगायला कोणी नसल्याचंही मोदींनी सांगितलं.

History of stories is as ancient as the human civilization itself. 'Where there is a soul, there is a story'.... In India, there has been a rich tradition of storytelling. We're proud to be denizens of land that nurtured tradition of Hitopadesha & Panch Tantra: PM on #MannKiBaat pic.twitter.com/xT0XQCCerH

