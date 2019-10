शी जिनपिंग भारतात; मोदी जिनपिंग यांच्यात दुसरी अनौपचारिक भेट

तामिळनाडूच्या महाबलीपुरममध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची आज भेट झाली. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हे चेन्नईपासून जवळच असलेल्या महाबलीपुरममध्ये गेलेत. दोन्ही नेत्यांमध्ये ही दुसरी अनौपचारिक भेट झाली.

महाबलीपुरममध्ये मोदी आणि शी जिनपिंग भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोडी आणि चीन चे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची तामिळनाडूच्या महाबलीपुरममध्ये अनौपचारिक भेट झाली. यानंतर दोन्ही नेत्यांनी शोर टेंपल जवळ नृत्याचा आनंद घेतला.

Mahabalipuram: Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping attend cultural program at the Shore Temple, a UNESCO World Heritage site. pic.twitter.com/XynWn8jVFf

याठिकाणी विदेशमंत्री एस जयशंकर प्रसाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हजार होते.

Tamil Nadu: Shore Temple in Mahabalipuram, a UNESCO World Heritage site. Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping are present at the temple site. pic.twitter.com/obLVvipBA8

तमिळ धोती आणि कुर्ता या वेशभूषेत नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे राष्ट्रपती जिनपिंग यांना 16.5 स्केअर कि.मी. मधल्या कृष्णा बटर बॉल या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या भागातील प्रसिद्ध जागा दाखवल्या.

Mahabalipuram: PM Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping at the round boulder known as Krishna’s Butter Ball. pic.twitter.com/Jr0TxTXINp

सर्वात आधी मोदी आणि आणि जिनपिंग हे अर्जुन तपस्यास्थळ मग कृष्णा बटरलबॉल नंतर पंच रथ आणि त्यानंतर तट मंदिर (शोर टेंपल) ला गेलेत. दरम्यान नरेद्र मोदी यांनी या सर्व जागांची माहिती शी जिनपिंग यांना दिली. यावेळी मोदी आणि जिनपिंग यांनी हातात हात घालून फोटो पण काढलेत.

पंच रथ टेंपल मध्ये चर्चा करताना दोन्ही नेत्यांनी नारळाच्या पाण्याचा आस्वाद घेतला.



Tamil Nadu: Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping at Panch Rathas in Mahabalipuram. pic.twitter.com/z3WvL89PLx

WebTitle : marathi news naredra modi and xi jinping met in mahabalipuram