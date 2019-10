जिओला लागणार फी तर व्होडाफोन मात्र फ्री..

रिलायन्स जिओनं यापुढे इतर मोबाईल कंपन्यांना कॉल केल्यास सशुल्क सेवा देण्याचा निर्णय घेतलाय. बुधवारी रिलायन्सनं हा निर्णय घेतला. तर दुसरीकडे व्होडाफोननं मात्र आपली अनलिमिटेड कॉल सेवा फ्रीच राहिल अशी घोषणा केलीय. व्होडाफोन आणि आयडियावरून इतर कोणत्याही मोबाईल नेटवर्क कंपनीच्या ग्राहकाला कॉल केल्यास पैसे आकारले जाणार नाहीत असं कंपनीनं स्पष्ट केलंय. व्होडाफोनचा हा निर्णय रिलायन्स जिओसाठी मोठा धक्का मानला जातो.

व्होडाफोनच्या व्यवस्थापनाने आपल्या ट्विटमध्ये म्हंटलंय

Presenting the new and truly unlimited SuperPlans. Recharge with Vodafone and enjoy free unlimited calls to any network & double the data. Recharge now: https://t.co/HqfYk7l3PB pic.twitter.com/Lw40NCaElr