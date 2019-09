Mangalyaan : सहा महिन्यांसाठी पाठवलेल्या 'मॉम'ने केला 5 वर्षांचा प्रवास पूर्ण!

नवी दिल्ली : 'इस्रो'ने सहा महिन्यांसाठी कार्यान्वित केलेल्या मंगळयान मिशनला मंगळवारी (ता.24) पाच वर्षे पूर्ण झाली. ही मोहीम आणखी काही काळ सुरू राहू शकते, असे 'इस्रो'चे अध्यक्ष के. सिवन यांनी म्हटले आहे.

Mars Orbiter Mission (MOM), successfully got inserted into Martian orbit on September 24, 2014 in its first attempt. MOM completes 5 years in its orbit on September 24, 2019. Satellite is in good health and continues to work as expected.#ISRO #Mangalyaan pic.twitter.com/ivofNFJ0Xu

— News of ISRO (@ISRO_News) September 24, 2019