महत्त्वाची बातमी - पश्चिम बंगालमधील दुर्गापुरमध्ये भूकंप, जमिनीच्या १० किमी खाली भूकंपाचा केंद्रबिंदू

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालमधील दुर्गापूर भागात मध्यम स्वरूपाच्या भूकंपाचे झटके जाणवले आहेत. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता ४.१ इतकी असल्याचं समजतंय. प्राथमिक माहितीत या भूकंपामुळे कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही सोबतच कोणत्याही मालमत्तेचं नुकसान झालेलं नाही. या भूकंपाबाबत अधिकृत माहिती नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने आपल्या ट्विटमधून दिली आहे.

Earthquake of Magnitude:4.1, Occurred on 26-08-2020, 07:54:02 IST, Lat: 23.79 & Long: 88.36, Depth: 10 Km ,Location: 110km ENE of Durgapur, West Bengal, Indiafor more information https://t.co/r5wyQMQ2gf pic.twitter.com/RpTsM4foxE