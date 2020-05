होशियारपुर : भारतीय एअरफोर्सचे लढाऊ विमान पंजाबमध्ये क्रॅश झाले आहे. चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून पंजाबमधील जालंधरजवळ ही घटना घडली आहे. वैमानिकाला या अपघातात कुठल्याही प्रकारची इजा झालेली नाही. प्रशिक्षण घेत असताना मिग-२९ विमानाने उड्डाण केले असता ही दुर्घटना घडली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने ही दुर्घटना झाली असल्याचे एअरफोर्सच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. या वेळी वैमानिकला विमानावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परंतु, दिलासादायक बाब म्हणजे वैमानिकाला कुठल्याही प्रकारची इजा झाली नसून त्याला एका हॅलिकॉप्टरद्वारे वाचवण्यात यश आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

#UPDATE A MiG-29 fighter aircraft crashed today near Hoshiarpur district of Punjab. The pilot managed to eject safely: IAF officials https://t.co/ybYgQ3hts2

— ANI (@ANI) May 8, 2020