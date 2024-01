Moni Baba: वयाच्या दहाव्या वर्षापासून एकही शब्द बोललेले मौनी बाबा २२ तारखेला बोलणार; राम नामाचा करणार जयघोष

दातिया : जोपर्यंत राम मंदिर बांधून होत नाही तोपर्यंत न बोलण्याचा आणि पायात चप्पल न घालण्याचं व्रत वयाच्या दहाव्या वर्षीच घेतलेले मौनी बाबा २२ जानेवारी रोजी बोलणार आहेत. ही व्यक्ती एकही शब्द बोलत नसल्यानं तिला गावातील लोकांनी मौनी बाबा असं संबोधायला सुरुवात केली होती. पण आता याच मौनी बाबाचा आवाजही सर्वांना ऐकू येणार आहे. (Moni Baba who has been silent since the age of 10 will chant Lord Ram name on January 22)