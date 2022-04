Video: माकड फुग्यासोबत खेळत होते, पुढे काय झालं, पहा

By

सोशल मीडयावर दरदिवशी काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी अंगावर काटा आणणारा व्हिडीओ तर कधी अचंबित करणारा. मजेशीर व्हिडीओसुद्धा सोशल मिडियावर व्हायरल होत असतात. आता असाच एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झालाय. ज्यात एक माकड फुगा घेऊन हवेत उडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र असे अचानक काही होते की व्हिडीओ पाहल्यानंतर सर्वांना हसू येईल. या व्हिडीओवर सोशल मिडियावरुन मजेशीर प्रतिक्रिया येत आहे. (monkey played with balloon funny video goes viral on social media)

हेही वाचा: Video: हनुमान जयंतीच्या पालखीवर मुस्लीम बांधवांकडून फुलांची उधळण

या व्हिडिओत एका माकडाला फुगा भेटला आणि त्यानंतर माकड चक्क फुग्यासोबत खेळत होते. मात्र तुम्ही कल्पना करा, पुढे काय घडले असेल. माकड फुगासोबत उडण्याचा प्रयत्न करतो. फुग्यावर उड्या मारण्याचा प्रयत्न करतो मात्र अचानक फुगा फुटतो. माकडाचा हा मजेदार व्हिडिओ (Monkey Funny Video) सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय. अनेकांनी या व्हिडिओखाली भारी प्रतिक्रिया दिल्यात.

हेही वाचा: Video: जिममध्ये तरुणाचा खतरनाक स्टंट करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल

हा व्हिडिओ पाहायला इतका मजेशीर आहे की अनेकांनी तो सोशल मीडियावर शेअरही केला आहे. हा व्हिडिओ आयएफएस अधिकारी सुशांत नंदा यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केला आहे. व्हिडिओसोबत त्यांनी एक कॅप्शनही लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, मुलांना फुग्यांपासून कोणीही दूर करु शकत नाही.