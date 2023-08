New Delhi News : दिल्ली सेवा सुधारणा विधेयक आज लोकसभेत सादर होणार आहे. कारण आजच्या कामकाजाच्या यादीत या विधेयकाचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्या पद्धतीनं हे विधेयक संसदेत दाखल करण्यात येणार आहे, ते असंविधानिक असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळं आता यावरुन देखील पुन्हा एकदा संसदेत घमासान अनुभवायला मिळू शकतं. (Monsoon Session Day 9 Delhi Services Bill to be introduced in LS could trigger fresh fireworks)

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सुधारणा विधेयक २०२३' गृहमंत्री अमित शहा आज लोकसभेत मांडणार आहेत. हे विधेयक केंद्र सरकारनं मे महिन्यात आणलेल्या अध्यादेशाला रिप्लेस करणार आहे. दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार केंद्र सरकारला असावेत असा हा अध्यादेश आहे.

यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टानंही यापूर्वी आदेश दिले होते की, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा बदल्यांचा अधिकार हा दिल्ली सरकारला आहे, पण सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेश फिरवण्यासाठी केंद्रानं अध्यादेश आणला होता.

दरम्यान, मणिपूर हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठ दिवसांपासून संसदेचं कामकाज ठप्प झालं होतं. जोपर्यंत पंतप्रधान मोदी स्वतः मणिपूरच्या हिंसाचार आणि महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या घटनेवर निवदेन देत नाहीत, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही असा पवित्राच विरोधकांनी घेतला आहे. त्यातच आता दिल्लीबाबतचं हे विधेयक आज लोकसभेत दाखल होणार आहे, यावरुन देखील आता घमासान होऊ शकतं.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे टॉपचे विरोधी पक्ष नेते पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राष्ट्रवादीचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांचं समर्थन मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तर इंडिया आघाडीतील काँग्रेससह इतर सर्व पक्षांनी यापूर्वीच या विधेयकाला विरोध असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.