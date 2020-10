'आरजेडीची सत्ता आली तर दहशतवाद्यांना काश्मीरपेक्षा बिहार जवळचा वाटेल'

पाटणा : बिहार विधानसभेची निवडणूक आता अवघ्या 15 दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. प्रचाराचा जोर अगदी शिगेला पोहोचला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावात देशात होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. अशा काळात व्हर्च्यूअल प्रचारसभा आणि सोशल मीडियाद्वारे प्रचाराला वेग आला आहे. यादरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. या पार्श्वभूमीवरच केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एक खळबळजनक वक्तव्य केलं आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटलंय की, बिहारच्या या निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाचा विजय झाल्यास बिहारमध्ये दहशतवादी आश्रय घेतील. या वक्तव्यावर सध्या चांगलीच चर्चा होत असून या वक्तव्याचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर पसरला आहे.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय हे बिहारमधील वैशाली येथे संयुक्त जनता दलाचे उमेदवार उमेश कुशवाहा यांच्या प्रचारसभेसाठी उपस्थित होते. हा व्हिडीओ 12 ऑक्टोबरचा आहे. प्रचारावेळी सभेसमोर बोलताना त्यांनी म्हटलं की, राज्यात जर लालूंच्या राजदची सत्ता आली तर दहशतवादी काश्मीर सोडतील आणि बिहारमध्ये आश्रय घेण्यास येतील.

#WATCH | Terrorists will escape Kashmir and take shelter in Bihar if RJD (Rashtriya Janata Dal) is elected to power in the state: Minister of State for Home, Nityanand Rai at an election rally in Vaishali, Bihar #BiharElections2020 pic.twitter.com/pS91Mnrrx2