काँग्रेसची कार्यकारिणी जाहीर; वासनिक, पांडे यांच्यासह पाच जण निवडणूक प्रभारी

नवी दिल्ली : काँग्रेसने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्रातील नेत्यांकडे जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, रजनी पाटील, राजीव सातव आणि आर. सी. खुंटिया या नेत्यांना निवडणूक प्रभारी बनविण्यात आले आहे. राजस्थानचे प्रभारी असलेले अविनाश पांडे हे विधानसभा निवडणुकीसाठी मुंबई विभागाचे त्याचप्रमाणे पक्षाच्या निवडणूक नियंत्रण कक्षाचे प्रभारी म्हणून काम पाहतील, तर तामिळनाडू, केरळचे प्रभारी सरचिटणीस असलेले मुकुल वासनिक त्यांच्या गृह विभागाचे म्हणजेच विदर्भाचे निवडणूक प्रभारी असतील. गुजरातचे प्रभारी राजीव सातव, हिमाचल प्रदेश या प्रभारी रजनी पाटील यांना अनुक्रमे मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण या प्रदेशांच्या प्रभारी पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त तेलंगणचे प्रभारी असलेले ओडिशातील नेते आर. सी. खुंटिया यांना उत्तर महाराष्ट्राची निवडणूक प्रभारी पदाची कामगिरी देण्यात आली आहे. संघटना सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी रात्री या नियुक्तीची घोषणा केली.

