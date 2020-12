Bullet Train First Look : बुलेट ट्रेनची पहिली झलक तुम्ही पाहिलीत का?

Bullet Train First Look : भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनसंदर्भात मागील काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरु आहे. आता बुलेट ट्रेनचा लूक सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. भारतातील जपानच्या दूतवासांनी E5 Series Shinkansen (जपानी बुलेट ट्रेन) चे काही फोटो भारतीय रेल्वेसोबत शेअर केले आहेत. फोटोमध्ये बुलेट ट्रेनचा हटके लूक आकर्षित करणारा असाच आहे.

सोशल मीडियावर हा फोटो तुफान व्हायरल होत आहे. फोटोत दिसणाऱ्या ट्रेनला मॉडिफायय करुन मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडोर प्रॉजेक्टमध्ये रोलिंग स्टॉकच्या रुपात वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता देशात जेव्हा बुलेट ट्रेनची चर्चा होईल त्यावेळी हे फोटो तुम्हाला पाहायला मिळतील.

मुंबई-अहमदाबाद प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्प 2023-24 पर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर नियोजित असलेली बुलेट ट्रेन 508 किमी अंतर कमीत कमी 320 किमी प्रति तास तर जास्तीत जास्त 350 किमी वेगाने पार करु शकेल. त्यामुळे दोन्ही शहरातील अंतर अवघ्या 2 तासांत पूर्ण करता येणार आहे. या प्रकल्पाला जवळपास 1,08,000 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

Embassy of Japan in India shares photos of the E5 Series Shinkansen (Japan’s Bullet Train), which will be modified for use as rolling stock of the Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail project. pic.twitter.com/6hWR7hOpdO

— ANI (@ANI) December 18, 2020