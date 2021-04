रेमडेसेविरचा 'काळा बाजार' करणाऱ्याला अटक; मुंबईत क्राईम ब्रान्चची धडक कारवाई

राज्यात कोरोनाच्या संसर्गाचा उद्रेक झालेला असताना या आजारावर प्रभावी असलेलं इंजेक्शन रेमडेसेविरचा सध्या मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा भासत आहे. पुण्या-मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तर याचा काळा बाजार सुरु असल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान, मुंबईत पोलिसांनी या इंजेक्शनचा काळा बाजार करणाऱ्या एकाला अटक केली आहे.

Maharashtra: Mumbai Crime Branch has arrested one person from the Jogeshwari area, recovered 12 Remdesivir injections bought allegedly for black marketing from him

