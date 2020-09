इथे भारतीय स्वातंत्र्यदिन 15 ऑगस्टला नव्हे तर 18 ऑगस्टला करतात साजरा ! ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या चुकीचा फटका

सोलापूर : ब्रिटिशांच्या जुलमी जोखडातून आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळाले ते 15 ऑगस्ट 1947 रोजी. त्यानिमित्त दरवर्षी आपण 15 ऑगस्ट रोजी भारतीय स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा करतो. मात्र, आपल्याच देशातील काही शहरे अशी आहेत, की जी स्वातंत्र्यदिन साजरा करतात 18 ऑगस्ट रोजी. यामागची ऐतिहासिक कहाणी खूपच रंजक अशी आहे. स्वातंत्र्याबद्दल रेडिओवरील चुकीचे प्रसारण ठरले कारणीभूत

12 ऑगस्ट 1947 रोजी रेडिओवर बातमी ऐकण्यात आली, की भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मात्र, पश्‍चिम बंगालच्या नादिया जिल्ह्यात भारताच्या स्वातंत्र्याविषयी रेडिओच्या बातमीमध्ये असे म्हटले होते, की नादिया जिल्ह्याचा पाकिस्तानमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. रेडिओवरील या वृत्तानंतर हिंदूबहुल नादिया भागात हलकल्लोळ माजून बंडखोरी सुरू झाली. पश्‍चिम बंगालच्या नादिया जिल्ह्याविषयी प्रशासकीय चूक झाली. ही चूक भारत आणि पाकिस्तानमध्ये फाळणीची दरी निर्माण केलेल्या सर रॅडक्‍लिफने केली होती. रॅडक्‍लिफने चुकीचा नकाशा बनविला व नादिया जिल्ह्याचा पाकिस्तानमध्ये समावेश करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले. नादिया जिल्ह्याचा पूर्व पाकिस्तानमध्ये समावेश करण्यात आला होता. प्रशासकीय चुकीच्या निर्णयामुळे नादियामध्ये भडकल्या दंगली

स्वातंत्र्यापूर्वी नादिया येथे कृष्णानगर सदर, मेहेरपूर, कुष्टिया, चुआडंगा आणि राणाघाट असे पाच उपविभाग होते. या सर्व भागांचा पूर्व पाकिस्तानमध्ये समावेश करण्यात आला होता. ही बातमी पसरताच नादियात दंगली उसळल्या. दोन दिवस या शहरांमध्ये घमासान सुरू होते. ब्रिटिश राजवटीचा निषेध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले. दोन दिवस तेथील महिलांनी घरात चूलही पेटविली नाही. मुस्लिमांनी फडकावले पाकिस्तानी झेंडे

दरम्यान, नादिया जिल्ह्यातील मुस्लिम त्यांचा पाकिस्तानमध्ये समावेश झाल्याच्या बातमीने उत्साहित झाले होते. आधी पूर्व पाकिस्तानमध्ये नादिया जिल्हा समाविष्ट केल्याची बातमी होती. मुस्लिम लीगच्या काही नेत्यांनी त्यांच्या समर्थकांसह कृष्णानगर सार्वजनिक वाचनालयावर पाकिस्तानी झेंडे फडकावले. या नेत्यांनी मोर्चा काढून पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणाही दिल्या. शेवटचा व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटनने दिले चूक सुधारण्याचे आदेश

नादिया जिल्ह्यातील हिंसाचारामुळे सर्वत्र तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. लोकांचा विद्रोह इतका वाढला, की ब्रिटिश सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. जेव्हा नादिया जिल्ह्यातील विद्रोहाची बातमी देशातील शेवटचा व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटनपर्यंत पोचली, तेव्हा त्याने आपली चूक सुधारण्याचे आदेश रॅडक्‍लिफला दिले. त्यानुसार रॅडक्‍लिफने दुरुस्ती केली. 17 ऑगस्टच्या मध्यरात्री केली भारतात समावेश झाल्याची घोषणा

यानंतर रॅडक्‍लिफने नकाशामध्ये काही बदल केले. नादिया जिल्ह्यातील रानघाट, कृष्णानगर आणि करीमपूरच्या शिकारपूरला भारतात सामील करण्यात आले. तथापि, या सुधार प्रक्रियेस थोडा वेळ लागला. भारतात नादिया जिल्ह्याचा समावेश करण्याची घोषणा 17 ऑगस्टच्या मध्यरात्री करण्यात आली. पाकिस्तानचा ध्वज उतरवण्यात आला

नवीन निर्णय आल्यानंतर कृष्णानगर येथील सार्वजनिक वाचनालयावरील पाकिस्तानचा ध्वज 18 ऑगस्ट रोजी उतरवण्यात आला. तिथे भारतीय तिरंगा फडकावला गेला. परंतु तिरंगा फडकावण्याची तारीख येथे बदलली. वास्तविक, राष्ट्रध्वजाच्या सन्मानार्थ बनविलेल्या पूर्वीच्या कायद्यानुसार सामान्य नागरिक केवळ 23 जानेवारी, 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्टला ध्वजारोहण करू शकत होते. अंजन शुकुल यांच्या संघर्षानंतर मिळाली परवानगी

18 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या नादिया जिल्ह्याच्या संघर्षाच्या स्मरणार्थ स्वातंत्र्यसेनानी प्रमनाथनाथ शुकुल यांचे नातू अंजन शुकुल यांनी 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यास आव्हान दिले. त्यांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर 1991 मध्ये केंद्र सरकारने त्यांना 18 ऑगस्ट रोजी नादियात तिरंगा ध्वज फडकवायला परवानगी दिली. त्यानंतर, नादिया जिल्हा व त्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या शहरांमध्ये 18 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यास सुरवात झाली.

