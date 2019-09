ट्रकमालकाकडून साडेसहा लाखांची दंडवसुली; आरटीओची कारवाई 

भुनवेश्‍वर : नवा मोटार वाहन कायदा लागू झाल्यापासून वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनांना भल्या मोठ्या रकमेचा दंड भरावा लागत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. ओडिशातील संभलपूर येथे ट्रकचालकाला झालेल्या दंडाने आतापर्यंत सर्व उच्चांक मोडले आहेत. या रकमेने लाखाचा आकडा गाठला असून, तब्बल सहा लाख 53 हजार 100 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. वाहतुकीचे नियम मोडल्याने नागालॅंड येथील ट्रकमालकावर हा दंड भरण्याची वेळ आली आहे. ही कारवाई जुन्या मोटार वाहन कायद्यानुसार झाली आहे. नवा मोटर वाहन कायदा 1 सप्टेंबर रोजी लागू झाला आहे, तर या दंडाची पावती 10 ऑगस्ट रोजी फाडण्यात आली आहे. मात्र, यासंबंधीची माहिती शनिवारी उघड झाली. संभलपूरच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) ट्रकचालक दिलीप कर्ता आणि ट्रकमालक शैलेश शंकरलाल गुप्ता यांच्यावर दंड ठोठावला. गुप्ता यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून रस्ते कर भरलेला नव्हता. या कराची रक्कम 6 लाख 40 हजार 500 रुपयांपर्यंत पोचली होती. ओडिशाच्या मोटार वाहन कर कायद्यानुसार हा दंड आकारण्यात आला आहे. वाहनाची आवश्‍यक कागदपत्रे (विमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र आदी) नसल्यानेही "आरटीओ'ने दंड केला आहे. ट्रकमालकावर साधारण गुन्हाअंतर्गत 100 रुपये, हवा आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने एक हजार रुपये, मालवाहू वाहनातून प्रवासी वाहतूक केल्याच्या आरोपाखाली पाच हजार तर विनापरवानगी वाहन चालविल्याने पाच हजार व विमा न काढल्याने एक हजार रुपये दंड आकारला आहे. यापूर्वी दिल्लीत अडीच लाखांचा दंड

यापूर्वी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे सर्वांत जास्त दंड दिल्लीत आकारण्यात आला होता. यामध्ये हरियानातील ट्रकमालकाला दोन लाख 500 रुपये दंड भरावा लागला होता. पाच दिवसांपूर्वी राजस्थानच्या एका ट्रकचालकाने एक लाख 47 हजार 700 रुपयांचा दंड न्यायालयात भरला होता. ओडिशात 10 सप्टेंबर रोजी ट्रकचालकाला 86 हजार 500 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. नंतर चालकाने काही कागदपत्रे सादर केल्यानंतर दंडाची रक्कम 70 हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली होती.

Web Title: Nagaland truck owner was fined Rs 6.53 lakh in Odisha for these 7 violations