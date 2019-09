पंतप्रधान मोदींचा वाढदिवस साजरा; आईसोबतही घालवला वेळ

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 69 व्या वाढदिवसानिमित्त आज त्यांच्यावर देशभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. भाजप कार्यकर्त्यांकडून विविध प्रकारे त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात येत आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त आई हिराबेन मोदी यांच्यासोबत आज काही वेळ घालवला. एरव्ही आपल्या दैनंदिन कामात व्यस्त असणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त आपल्या आईची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी आईसोबत गप्पा मारल्या. त्यांनी त्यांच्या आईचे आशीर्वादही घेतले. तसेच त्यांनी त्यांच्यासोबत जेवणही केले. मोदींनी अशाप्रकारे वाढदिवस साजरा केला. याबाबतचे फोटोही सध्या व्हायरल होत आहेत. याशिवाय भाजपच्या प्रमुख नेत्यांसह अन्य पक्षातील राजकीय नेत्यांनीही त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीत अनोख्या पद्धतीने त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. मोदींना परदेशातूनही अनेक देशांच्या प्रमुखांकडून शुभेच्छा देण्यात येत आहेत.

