"कुठे औषधं नाहीत, कुणाला बँडेज नाही.....अरेच्चा, हे तर मुन्नाभाईचं हॉस्पिटल"

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 जून रोजी अनपेक्षितपणे लेहला भेट दिली होती. त्यामुळे सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला होता. मोदींनी लेहमधील निमू या लष्करी ठाण्याला भेट देत जवानांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर त्यांनी गलवान संघर्षात जखमी झालेल्या जवानांची रुग्णालयात जाऊन विचारपूस केली होती. मात्र, त्यांच्या या रुग्णालय भेटीवरुन ट्रोलिंग सुरु झालं आहे. नेटकऱ्यांनी मोदींच्या या रुग्णालय भेटीची तुलना मुन्नाभाई एमबीबीएस या चित्रपटाशी करत #munnabhaiMBBS हा हॅशटॅग ट्रेंड केला आहे.

Are modi ji koi kaam to tik se kr lia kro... This guy never leave the chance of any publicity.. #MunnaBhaiMBBS pic.twitter.com/wwHJXTDlDz

मोदींनी जखमी जवानांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली. यावेळी जवान असलेल्या खोलीमध्ये कुठेही रुग्णालयासारखं वातावरण दिसत नाही. जवानांना कुठेही बँडेज नाही, कुठे ऑक्सिजन सिलेंडर नाही किंवा कुठे औषधेही दिसत नाहीत. शिवाय जवानांच्या आजूबाजूला कुठे डॉक्टर किंवा नर्सही दिसत नाहीत. छायाचित्रकार मात्र दिसतात. हा मुद्दा पकडत नेटकऱ्यांनी हे तर मुन्नाभाईचं हॉस्पिटल असं म्हणत नरेंद्र मोदींची खिल्ली उडवली आहे.

Here's real Doctor telling you what's missing

No Patient's ID band

No pulse oximeter

No ECG leads

No monitor

No IV cannula / Saline ?

No emergency crash cart

Lot more

No Doctors explaining condition of patients too .

Ask proper Doctors before such photo ops .#MunnaBhaiMBBS pic.twitter.com/eHB9yDFmw0

— Dr Jwala Gurunath (@DrJwalaG) July 4, 2020