देश

Vande Bharat Train: नरेंद्र मोदी 3 नवीन वंदे भारत ट्रेनला दाखवणार हिरवा झेंडा, 'या' मोठ्या शहरांमधील अंतर कमी होणार

Narendra Modi To Flag Off New Vande Bharat Train: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' अंतर्गत तीन नवीन वंदे भारत ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) शुक्रवारी ही माहिती दिली आहे.