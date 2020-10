राष्ट्रीय नेमबाजपटू श्रेयसी सिंह भाजपत दाखल होणार

पाटणा- माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह यांची कन्या श्रेयसी सिंह भाजपत दाखल होणार आहे. श्रेयसी सिंह या राष्ट्रीय नेमबाजपटू आहेत. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या आई पुतुल सिंह या खासदार झाल्या होत्या. भाजपचे सरचिटणीस अरुण सिंह आणि प्रदेशाध्यक्ष संजय जायस्वाल यांच्या उपस्थितीत त्या भाजपचे सदस्यत्व घेतील. श्रेयसी सिंह यंदा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचे बोलले जात आहे.

श्रेयसी सिंह या राजकारणात उतरणार असल्याची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. सुरुवातीला त्या राष्ट्रीय जनता दलमध्ये (राजद) सहभागी होणार असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु, आज (दि.4) त्या भाजपत दाखल होऊन आपली राजकीय कारकीर्द सुरु करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

श्रेयसी या राष्ट्रीय नेमबाज आहेत. 2018 मध्ये राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धेत त्यांनी सुवर्ण पदक जिंकले होते. त्यापूर्वी ग्लासगो येथे 2014 मध्ये झालेल्या राष्ट्रकूल स्पर्धेत नेमबाजीतील डबल ट्रॅप प्रकारात रौप्य पदक पटकावले होते.

Shooter Shreyasi Singh (in file photo) to join BJP today. She is the daughter of former union minister late Digvijay Singh. pic.twitter.com/mrP3QIoqAC

— ANI (@ANI) October 4, 2020