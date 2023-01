National Voters' Day : काय सांगताय! भारताच्या पहिल्या निवडणुकीत ८ हजार टन स्टीलचा वापर केला गेला होता

इंग्रजांच्या तावडीतून सुटल्यानंतर देश स्वतंत्र झाला. इतकी वर्ष इंग्रजच आपल्या देशाचा कारबार चालवत होते. पण, स्वातंत्र्यानंतर देशाची घडी बसवण्यासाठी निवडणूका घेणे आणि देशात सत्ता स्थापन करणे गरजेचे होते. हाच विचार करून देशात १९५० मध्ये पहिल्या निवडणूका घेण्यात आल्या होत्या.

आज मतदार दिन आहे, याच पार्श्वभूमीवर देशातल्या पहिल्या निवडणुका नेमक्या कशा पार पडल्या? मतदान कसं करण्यात आलं? त्यावेळी कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागला? तसेच, पहिल्या निवडणुकीत ८ हजार टन स्टीलचा वापर कशासाठी केला गेला, हे पाहुयात.(National Voters' Day : such was the independence of indias first election)

भारत १५ ऑगस्ट १९४७ साली स्वतंत्र झाला. भारताच्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीमध्ये लोकशाही असल्यानं भारत लोकशाही स्वीकारायला तयार झाला. त्यामुळे दोन वर्षांनी म्हणजेच १९५० साली निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सुकुमार जैन यांची निवड करण्यात आली.

पाश्चिमात्य देशात सुरुवातीला फक्त श्रीमंतांना मतदानाचा अधिकार होता. पण भारताने लोकशाही मार्ग निवडला. यात २१ वर्ष वय असलेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार दिला.

मतदारांना मत देणं सोपं जावं म्हणून प्रत्येक पक्षासाठी वेगळी पेटी ठेवण्यात आली होती. या पेटीवर पक्ष चिन्ह आणि उमेदवाराचं नाव लिहिण्यात आलं होतं. मतदारांना एक मतपत्रिका दिली जायची. ही मतपत्रिका आपल्या आवडत्या पक्षाच्या मतपेटीत टाकली जायची.

गोदरेज कंपनीतर्फे वेगळ्या डिझाईन केलेल्या मतदान पेट्या भारताच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आल्या होत्या. पेट्या बुलेटप्रुफ तर होत्याच, शिवाय छेडछाड केली तरी न उघडणाऱ्या होत्या. या पेट्यांसाठी ८ हजार २०० टन स्टिलचा वापर करण्यात आला होता.

या निवडणुकीत २५,८४,९४५ मतपेट्या, ६० कोटी मतपत्रिका आणि अमिट शाईच्या ३,८९,८१६ कुपी आवश्यक होत्या. यावरूनचं स्वतंत्र भारतात पहिल्या सार्वत्रिक आणि विधानसभा निवडणुका किती मोठ्या प्रमाणात पार पडल्या याचा अंदाज लावता येतो. या निवडणुकीवर एकूण १०.४५ कोटी रुपये खर्च आला.

१५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ म्हणजेच जवळपास ५ महिने निवडणूक सुरू होती. एकूण १ हजार ८७४ उमेदवार निवडणुकीत होते. पण मतदानास पात्र असलेल्या मतदारांची संख्या १७.३ कोटी होती. आज हा आकडा ९० कोटींच्या वर आहे.

पक्षाचे नेते निवडणूक प्रचारादरम्यान सायकल, बैलगाडी आणि टांग्यावरून प्रवास करायचे. काहीजणांनी जीप वापरल्या होत्या पण त्या बहुतेक जुन्या गाड्या होत्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी अंदाजे ४,०००-१६,००० रुपयांच्या दरम्यान निश्चित करण्यात आला होता.