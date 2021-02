भारतात महिन्याभरापासून महिला तुरुंगात; आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून सुटकेची मागणी

नवी दिल्ली : पंजाबची ट्रेड युनियन कार्यकर्ता आणि दलित कामगार असलेली नवदीप कौर जवळपास एक महिन्यापासून जेलमध्ये डांबली गेलीय. 23 वर्षांच्या नवदीप कौर हिला 12 जानेवारी रोजी हरियाणामध्ये कामगारांच्या आंदोलनाच्या दरम्यान अटक केली गेली होती. कौर तेंव्हापासूनच जामिनाशिवाय पोलिसांच्या ताब्यात आहे. तसेच तिचं लैगिंक शोषण झाल्याचेही आरोप आहेत. हे प्रकरण तेंव्हा बातम्यांमध्ये आलं जेंव्हा अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांची भाची मीना हॅरिस यांनी यासंदर्भात ट्विट केलं होतं. वकील आणि लेखिका असलेल्या मीना हॅरिस अलिकडेच शेतकरी आंदोलनाला दिलेल्या पाठिंब्यावरुन चर्चेत आहेत. गेल्या शनिवारी मीना हॅरिस यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर एक पोस्टर ट्विट केलं होतं ज्यात नवदीप कौर हिच्या सुटकेची मागणी त्यांनी केली आहे.

Weird to see a photo of yourself burned by an extremist mob but imagine what they would do if we lived in India. I'll tell you—23 yo labor rights activist Nodeep Kaur was arrested, tortured & sexually assaulted in police custody. She's been detained without bail for over 20 days. pic.twitter.com/Ypt2h1hWJz