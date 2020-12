गोव्यात क्रॅश झालेल्या MiG-29K पायलटचा मृतदेह 11 दिवसांनी सापडला

नवी दिल्ली- भारतीय नौदलाच्या एका ट्रेनी एयरक्राफ्ट MiG-29K च्या पायलटचा मृतदेह सोमवारी अरबी समुद्रात मिळाला आहे. भारतीय नौदल गेल्या 11 दिवसांपासून अरबी समुद्रात सर्च ऑपरेशन करत होते. 26 नोव्हेंबरला हे एअरक्राफ्ट क्रॅश झाले होते. यामध्ये एका पायलटला सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले होते, तर दुसरा बेपत्ता होता.

Mortal remains of a human body have been recovered in the vicinity of the MiG 29K wreckage site off Goa coast. The samples are being sent for DNA testing for confirmation of identity: Indian Navy spokesperson

भारतीय नौदलाने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या पायलटचा मृतदेह सापडला आहे, त्यांचे नाव कमांडर निशांत सिंह असे आहे. निशांत सिंह यांचा मृतदेह गोवा कोस्टपासून जवळजवळ 50 किलोमीटर दूर अरबी समुद्रात मिळाला आहे. मृतदेह 70 मीटर खोल पाण्यात मिळाला.

युएनकडून कौतुकाचे उद्गार, ''भारताने करुन दाखवलं, आता जगाचं नेतृत्व...

प्रॅक्टिसदरम्यान क्रॅश झाले होते एअरक्राफ्ट

भारतीय नौदलाचे एअरक्राफ्ट 26 नोव्हेंबरला सायंकाळी 5 वाजता क्रॅश झाले होते. एअरक्राफ्ट अरबी समुद्रात पडले होते. याची माहिती पुढील दिवशी नौदल अधिकाऱ्यांना कळाली. सर्च ऑपरेशन दरम्यान नौदलाच्या पायलटचा शोध घेणे सुरु करण्यात आले. एका पायलटला सुरक्षितपणे शोधण्यात आले, दुसऱ्या पायलटचा शोध सुरु होता.

All sections of the aircraft wreckage including ejection seats have been accounted for using side-scan sonar and HD cameras. The FDR/CVR along with other important material have been recovered so far for investigation: Indian Navy spokesperson https://t.co/K6vSIWYbNN

— ANI (@ANI) December 7, 2020