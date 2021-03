आरोपच खोटा तर चौकशी कसली? - शरद पवार

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या खंडणीच्या आरोपाचं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खंडण केलं आहे. दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्ब आणि विरोधकांच्या आरोपाचं खंडण केलं. यावेळी ते म्हणाले की, गृहमंत्र्यावर आरोप करत तपासाची दिशा भरकटवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तसेच परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोपच खोटे असल्यामुळे अनिल देशमुख यांची चौकशी कसली.

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्राचे राज्यात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना महिन्याला १०० कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा धक्कादायक खुलासा परम बीर सिंग यांनी पत्रात केला होता. त्यावरून अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपकडून राज्यभरात आंदोलनं केली जात असतानाच राष्टवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीतील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.दोन दिवसांपासून विरोधी पक्षानं अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन केलं आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे यांच्यासह राज्यातील काही दिग्गज नेत्यांनी अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. १५ फेब्रुवारी रोजी अनिल देशमुख विलगीकरणात होते. फेब्रुवारीमध्ये अनिल देशमुख यांना कोरोनाची लागण झाली होती. 6 ते १६ फेब्रुवारीदरम्यान अनिल देशमुख रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्यामुळे परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्रायाला लिहिलेल्या पत्रातील मजकूरात तथ्य दिसत नाही. त्यामुळे आरोपच खोटे आहेत. तर अनिल देशमुख यांची चौकशी कसली, असा सवाल पवार यांनी यावेळी उपस्थित केला.

If you see the former Commissioner's letter, he mentions that in mid-February he was informed by certain officers that they got such and such instructions from Home Minister...From 6th-16th Feb, Mr Deshmuklh was admitted in the hospital because of Corona: NCP chief Sharad Pawar pic.twitter.com/9J1PNyZ7Vr